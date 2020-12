Coronavirus: il bollettino della Regione Campania del 11 Dicembre. Poco più di mille positivi

L’’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino odierno dei casi da Coronavirus. Nella giornata di oggi si registrano 1.340 positivi su 18.023 tamponi. Di seguito il bollettino dettagliato:

Positivi del giorno: 1.340

di cui:

Asintomatici: 1.253

Sintomatici: 87

Tamponi del giorno: 18.023

Totale positivi: 171.332

Totale tamponi: 1.769.241

​Deceduti: 63 (*)

Totale deceduti: 2.228

Guariti: 2.962

Totale guariti: 74.624

* 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 46 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

Le dichiarazioni di De Luca sul lockdown nei giorni di Natale

Di seguito le parole del Presidente della Regione Campania nel consueto appuntamento del venerdì:

“Quest’anno Natale e Capodanno non esistono. In queste settimane ci giochiamo il futuro del Paese. Alcune regioni del Nord a giugno hanno cominciato la pressione per riaprire, il risultato è la crescita esponenziale della pressione qui al Sud e in Campania. Oggi sono 140 terapie le intensive occupate in Campania. Bisogna essere rigorosi al massimo nei giorni festa, vogliamo aprire tutto ma per sempre. In Campania manterremo la linea dura, dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri concittadini quest’anno Natale e Capodanno non esistono, saranno momento di raccoglimento familiare e religioso ma non come sempre”

