Bollettino Regione Campania:”La curva scende ancora”

Coronavirus, il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania:





Bollettino di oggi: 1.414 positivi su 19.663 tamponi processati, con una percentuale di contagio pari al 7,19%, dei test (ieri era al 7,43%). Di tutti questi nuovi contagiati, 1.299 sono asintomatici e 115 presentano sintomi.

Il totale dei positivi sale a 172.746 su 1.788.904 tamponi processati mentre sale a 2.275 il numero di vittime con altri 47 decessi registrati (24 nelle ultime 48 ore, 23 nei giorni precedenti). I pazienti guariti sono 1.758 per un totale di 76.382 dall’inizio della pandemia





Il governatore punta il dito sulle festività: “quest’anno Natale e Capodanno non esistono”



Nel corso della tradizionale diretta Facebook del venerdì il presidente della “Regione Campania”, Vincenzo De Luca, non ha smentito la sua fama di “duro”. Lo “sceriffo” ha infatti affrontato con la solita enfasi ed energia il delicato argomento riguardante le festività di Natale e Capodanno.



“La Campania chiede provvedimenti più rigorosi”

È quanto ha tuonato il governatore dalla sua pagina Facebook: “ la nostra regione è contraria al rilassamento, all’apertura della mobilità, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo. Si parla di zona gialla, zona arancione, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a Natale…In queste due settimane – ha aggiunto De Luca – ci giochiamo il futuro del nostro Paese e dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le demagogie. Dobbiamo avere il coraggio di dire che quest’anno Natale e Capodanno non esistono altrimenti andiamo al disastro».

Laureata in Giurisprudenza nel 2003 all’Università degli studi di Napoli “Federico II°”. Ha conseguito l’abilitazione di Avvocato nel 2009. Dedita alla professione forense, è una grande appassionata di calcio e del Napoli.