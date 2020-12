Campania, nuova ordinanza per Natale. De Luca: “No alle mezze misure, così si rischia di prolungare l’epidemia”

Si avvicina il periodo natalizio. Giorni prefestivi che non saranno come quelli vissuti gli anni addietro. Non potranno esserlo.

La battaglia contro il virus è partita nei primi mesi del 2020 e, per la prima volta, sarà necessario affrontare restrizioni e impedimenti nei giorni di Natale e Capodanno, quando le famiglie sono solite riunirsi.

Mobilità ridotta e ‘unificazione’ delle misure che fino ad oggi erano destinate alle singole Regioni in base alla curva dei contagi: è quanto sta valutando il Governo per i giorni di maggiore criticità.

Al di là delle decisioni che saranno prese a livello nazionale, oggi Vincenzo De Luca ha già annunciato che in Campania continuerà la politica di maggior rigore. L’obiettivo è evitare che la situazione degeneri nuovamente e che i numeri possano tornare a destare preoccupazione come qualche settimana fa.

Ecco quanto ha affermato il Presidente della Regione nella conferenza di oggi: “Bloccheremo la mobilità per i comuni e vieteremo la vendita degli alcolici, l’ordinanza della Regione Campania è in preparazione.

Servono misure prese per tempo e non all’ultimo minuto, al momento non abbiamo ancora misure definitive. Il governo si sta preparando ad adottare la linea delle mezze misure. Non servono trecento deroghe, sono pese in giro. Noi non facciamo finta di aprire per 3 giorni per poi prolungare l’epidemia per tre mesi”.