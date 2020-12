Il centrale Acerbi forza il recupero, vuole esserci domani sera contro il Napoli.

Il Messaggero: Lazio-Napoli, Acerbi vuole esserci.

La Lazio, per l’ atteso match di domani sera in casa contro il Napoli, è in piena emergenza. Il tecnico Simone Inzaghi deve inventarsi la formazione da schierare in campo complici diverse defezioni tra i suoi.

Uno degli assenti potrebbe essere Francesco Acerbi alle prese con un problema muscolare all’ adduttore destro.

Il centrale biancoceleste, punto cardine della retroguardia di Inzaghi, sta provando già da diversi giorni a forzare i tempi di recupero come sottolinea anche l’ edizione del quotidiano romano “il Messaggero”.

L’ ex centrale di Sassuolo e Milan si sta preparando sui campi di Formello per il big match contro il Napoli.

Acerbi, in accordo con i medici, ha iniziato un lavoro differenziato e ha giocherellato col pallone insieme a Lucas Leiva. Sente molto la gara con il Napoli e proverà il recupero in extremis anche se i dottori vorrebbero andare un po’ più cauti e vorrebbero aspettare la partita con il Milan ma il Re Leone non è facile da convincere. Non ci sta a vedere la Lazio in questa crisi di risultati e ha provato a dare il buon esempio ai suoi compagni.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.