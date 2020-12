NAPLES, ITALY - JULY 12: Gennaro Gattuso head coach of SSC Napoli looks on ,during the Serie A match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio San Paolo on July 12, 2020 in Naples, Italy. (Photo by MB Media/Getty Images)

CdM: Napoli in emergenza contro la Lazio, Gattuso vuole grinta e nervi saldi.

Per il posticipo di questa sera all’ Olimpico di Roma contro la Lazio, Gennaro Gattuso deve far fronte ad una forte emergenza, soprattutto in attacco: mancheranno infatti Dries Mertens e Victor Osimhen per infortunio ai quali si aggiunge il capitano Lorenzo Insigne squalificato dopo il “vaffa” a Massa durante la gara contro l’ Inter.

Il tecnico calabrese però non cerca scusa: vuole che questo status si trasformi in grinta per i suoi uomini, come sottolineato anche dall’ edizione del quotidiano campano “il Corriere del Mezzogiorno”.

Il trainer azzurro chiede ai suoi il nervosismo giusto: essere arrabbiati dopo la sconfitta immeritata in casa dell’ Inter.

Il tecnico ex Milan crede nell’ impresa e in una pronta risposta dei suoi uomini sul campo. Infatti l’ allenatore di Corigliano non fa calcoli per quanto riguarda la formazione: in campo i migliori con il tridente d’ attacco obbligato con Petagna supportato da Lozano e Politano.

Ancora in campo Piotr Zielinski, ormai elemento imprescindibile. Ballottaggio invece tra Fabian Ruiz e Demme per una maglia da titolare al fianco di Bakayoko.

