Il Governatore della Campania De Luca assicura: “Aiuto doveroso per i ristoratori ma bisogna mantenere comportamenti responsabili.

De Luca aiuterà i ristoratori.

La decisione del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca di restare in “zona arancione” ha fatto esplodere la rabbia dei ristoratori.

Già ieri, appresa la notizia, la categoria colpita, è scesa in strada per protestare: blocchi del traffico dalle ore 18 alle ore 23 anche con barriere di plastica. Tensione alta già nella giornata di ieri, quindi.

Proteste portate avanti anche oggi: questa mattina sul lungomare di Napoli, bloccata la via di snodo che porta verso pizza Vittoria.

Il Governatore Campano non abbandona la categoria.

Infatti alle ore 16 è stata convocata una riunione con i rappresentanti delle Camere di Commercio per avviare da subito le attività finalizzate al riconoscimento dei ristori per le spese di approvvigionamento sostenute in vista della riapertura delle attività, inibita per effetto dell’ Ordinanza di ieri.

Queste le parole di De Luca:

“Saremo vicini e daremo tutto l’aiuto possibile agli operatori la cui attività viene bloccata. Ma è doveroso mantenere una linea di rigore e di responsabilità. Sarebbe inaccettabile che per il rilassamento di pochi giorni si perdesse tutto il lavoro fatto per contenere l’epidemia. Sarebbe assurdo riprendere le attività per poche ore per poi doverle sospendere per mesi interi a fronte di un riesplodere del contagio. Aiuto doveroso per chi ha bisogno ma comportamenti responsabili da parte di tutti. Chiederemo a ogni nostro concittadino di aiutarci per salvaguardare un futuro di lavoro stabile e definitivo”.

