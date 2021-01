Bollettino COVID Campania del 1/1: 1.734 contagi e 20 morti

Coronavirus Campania del 1/1: su 20.458 test sono 1.734 i positivi. Solo 203 risultano sintomatici

Nel giorno 1/1/2021 i numeri in Campania, contenuti nel bollettino di oggi, dicono che ci sono 1,734 nuovi positivi (con 20.458 test eseguiti, percentuale dell’8,48%). Nelle ultime ore si registrano, inoltre, la guarigione di 641 persone (in totale 110.215) e il decesso di 20 pazienti Covid (3 nelle ultime 48 ore e 17 in precedenza ma registrati ieri, in totale 2.864). È quanto riportato dall’Unità di Crisi della Regione Campania . I dati, diffusi come di consueto nel pomeriggio, sono relativi alla mezzanotte del giorno precedente. Complessivamente in regione si contano 191.407 contagi dall’inizio dell’epidemia, con 110.215 guariti e 2.864 morti. A Napoli negli ultimi 3 giorni ci sono stati 814 nuovi positivi.

Situazione ospedali nel primo giorno dell’anno

Relativamente alla situazione degli ospedali, nel bollettino si legge che i pazienti ricoverati in degenza ordinaria sono 1.359 (+34), su una offerta totale di 3.160 posti letto dedicati Covid, tra pubblico e privato. In Rianimazione le persone ricoverate sono 104 (-9, al fronte di 656 posti di Terapia Intensiva disponibili per tutte le patologie). Gli attualmente positivi sono 78.328 (+1073) e di questi 76.865 (+1.048) sono in isolamento fiduciario domiciliare.

