Evento webinar: “25 anni dalla nascita del CROAS Campania“

«25 anni dalla nascita del CROAS Campania», il webinair

L’Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania, con il patrocinio di CNOAS, ASSNAS, SUNAS e Centro Studi Iris Socialia, organizza il webinar “25 anni dalla nascita del CROAS Campania“, in ricordo dell’indimenticata presidente regionale Fiorella Cava: “L’impegno a 360 gradi per lo sviluppo della professione”.

Appuntamento giovedì 8 aprile, dalle 9.30 alle 14.30 su piattaforma Zoom.

Previsti saluti istituzionali ed interventi Gilda Panico Presidente CROAS Campania, Gianmario Gazzi, Presidente nazionale CNOAS, Livia Turco, ex Ministro della Salute della Repubblica Italiana, Massimo Corrado, vice Presidente CROAS Campania, Serena, Romolo e Cecilia Cerra, il ricordo dei figli di Fiorella Cava, Paola Pontarollo Presidente Nazionale AssNAS, Salvatore Poidomani, Segretario Generale SUNAS, Delia Manferoce, Vicesegretario SUNAS, Giuseppe Viani Assistente Sociale già docente Università Gabriele D’Annunzio, Gennaro Izzo, docente Università degli Studi S. Orsola Benincasa, Gaetano Pecorella , collega del Servizio Riabilitazione ASL Napoli 1, Francesca D’Atri, il ticordo di una discente, ed altre

Testimonianze e ricordi. Chiusura lavori e saluti finali.

Come partecipare

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi entro le ore 20.00 del 07/04/2021 (salvo chiusure anticipate per raggiungimento dei posti), cliccando al sottostante link, allegato anche nella presente comunicazione mail/PEC, in Area Riservata personale e sul sito web istituzionale www.ordineascampania.it e registrarsi direttamente nella pagina che viene aperta in Zoom Webinar, avendo cura di inserire cognome, nome e codice fiscale, nonché tutti i dati richiesti. I dati inseriti in modo corretto sono indispensabili per l’attribuzione dei crediti formativi in automatico dal sistema. Ad avvenuta registrazione viene inviata una mail automatica dal sistema Zoom all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione (si prega controllare in spam e/o posta indesiderata della propria mail), con quella stessa mail sarà possibile collegarsi all’evento nel giorno e all’ora stabilita.

LINK PER LA REGISTRAZIONE:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1IZDhrEjRSGJUV2dR1Ljxw

