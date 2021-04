Le ultime su Napoli – Lazio: probabili formazioni, anteprima, dove vederla in TV e streaming

Le ultime notizie su Napoli – Lazio, probabili formazioni, anteprima e info su dove vederla in TV e streaming. A cura della redazione di casanapoli.net.

NAPOLI – LAZIO, LA SCHEDA DELL’INCONTRO

Calcio d’inizio: giovedì 22 aprile, ore 20:45 – stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

Arbitro: Di Bello – Irrati (VAR)

Diretta TV: Sky Calcio (canali 201, 202, 251 SAT e 472, 473 DT), in streaming su Sky Go e Now TV

Classifica: Napoli 60 (5°) – Lazio 58 (6°)

Ultimo incontro: Lazio – Napoli 2-0 (Immobile, Luis Alberto), 20 dicembre 2020

NAPOLI – LAZIO, LE ULTIME SUL NAPOLI

Per l’importante sfida contro i biancocelesti, mister Gattuso pensa a un turnover ragionato, effettuando solo qualche cambio rispetto alla gara contro l’Inter. Ancora indisponibile Ospina, fra i pali sarà confermato Alex Meret. In difesa ballottaggio a sinistra fra Mario Rui e Hysaj, con il portoghese che dovrebbe essere riconfermato. Maksimovic insidia Manolas per un posto al fianco dei confermatissimi Koulibaly e Di Lorenzo. A centrocampo potrebbe rivedersi Bakayoko dal primo minuto al fianco di Fabian Ruiz per sostituire lo squalificato Demme. Sulla trequarti Lozano dovrebbe partire titolare con Zielinski e Insigne. Al momento Mertens è in vantaggio per il ruolo di unica punta. Probabile l’esclusione dal match per Elmas per motivi disciplinari dopo l’allontanamento dall’allenamento di mercoledì.

Indisponibili: Ospina, Ghoulam.

In dubbio: Elmas.

Squalificati: Demme.

NAPOLI – LAZIO, LE ULTIME SULLA LAZIO

Con Simone Inzaghi ancora alle prese con la positività al Covid, toccherà al vice Massimiliano Farris condurre la squadra nella trasferta del Maradona. Pochi i dubbi nel reparto arretrato, con Marusic (favorito su Patric), Acerbi e Radu a comporre il terzetto, orfano di Luiz Felipe, davanti all’ex Pepe Reina. In cabina di regia ci sarà Lucas Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto intermedi di centrocampo. Sulle fasce dovrebbero agire Lazzari e uno fra Fares e Lulic. In attacco è testa a testa fra Correa (favorito) e Caicedo per affiancare Ciro Immobile.

Indisponibili: Luiz Felipe, Cataldi.

In dubbio: nessuno.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI – INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

Lazio (3-5-2) Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi (in panchina Farris).

