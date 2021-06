Ranucci contro la sentenza Tar Lazio: “Deve venire l’esercito a prendere gli atti riguardanti le nostre fonti”

Ranucci : “Deve venire l’esercito a prendere gli atti riguardanti le nostre fonti, noi non li daremo mai, tuteleremo le fonti fino alla morte

Il Tar del Lazio ordina a Report e a Sigfrido Ranucci di rivelare le sue fonti dando ragione all’esposto di un avvocato milanese citato in un’inchiesta della trasmissione sugli appalti lombardi.



Ranucci ha fatto sapere che non svelerà le fonti a Mascetti neanche se arriverà l’esercito e chiede l’intervento del ministro della Giustizia



Il servizio di Report raccontava il sistema di potere della Lega in Lombardia.

Nella giornata di ieri il Tar del Lazio ha chiesto alla Rai e a Sigfrido Ranucci di rivelare quelle fonti.

Questo servizio di Report fu realizzato grazie alle fonti della redazione e ad alcune testimonianze. (TG24.info)

Se ne è parlato anche su altre testate giornalistiche e diversi giornalisti hanno espresso la loro opinione



La battaglia per la libertà di informazione e per la difesa dell’indipendenza dei giornalisti, non è solo di Report o di Ranucci Cosa c’è in ballo. In ballo c’è la possibilità dell’esercizio dell’attività giornalistica, della quale Report è, con la guida di Sigfrido Ranucci, uno degli esempi più importanti del panorama nazionale. (Live Sicilia)



“Si evitino vittimismo e toni esageratamente alterati, semplicemente c’è un pronunciamento che va rispettato “, si legge nella dichiarazione Per il Tar, l’avvocato potrà avere accesso agli atti in possesso e utilizzati dalla trasmissione per il suo reportage. (ilGiornale.it)



“Deve venire l’esercito a prendere gli atti riguardanti le nostre fonti, noi non li daremo mai, tuteleremo le fonti fino alla morte”, è il commento del conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

I giornalisti che fanno informazione in Rai non possono essere paragonati a funzionari della Pubblica Amministrazione. (Liberoquotidiano.it)





Anche la politica è divisa

Il capogruppo leghista in Vigilanza Rai Massimo Capitanio lancia accuse sia contro la Rai sia contro trasmissione accusandoli di “stucchevole vittimismo” e rammenta alla Rai la necessità di rispettare le sentenze;

Il leader del Pd Enrico Letta sta dalla parte dei giornalisti:

“Le sentenze si rispettano sempre. Ma questa del Tar sulle fonti di Report lascia davvero perplessi. Non vedo come possa resistere agli ulteriori gradi di giudizio”.

Mentre dai 5 stelle Primo Di Nicola, vicepresidente della Vigilanza:

“la sentenza crea un pericolosissimo precedente che mette in discussione la segretezza delle fonti giornalistiche e con essa la libertà di stampa”

