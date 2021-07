Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Osi voglio tutto”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Martedì 20 Luglio 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato all’ attaccante nigeriano dei partenopei: “Osi voglio tutto“.

Il suo manager svela ambizioni e progetti: Osimhen prepara un’ anno super. Punta al titolo di capocannoniera a alla scarpa d’ Oro: Napoli sogna.

A Dimaro i tifosi lo coccolano: “in campionato segnerai 30 gol”. Affetto e stima: Victor è carico e può trascinare la squadra in Champions.

Spalletti, consiglio a DeLa: Koulibaly intoccabile.

Operazione scudetto. Inzaghi sfida aperta. Deve aiutare l’ inter a difendere il tricolore dagli assalti di Allegri e degli altri big della panchina.

Spezia, la denuncia di un medico apre un caso. E alle Olimpiadi cresce l’ allarme.

