Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Insigne ci conto”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Giovedì 22 Luglio 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato alle parole del nuovo tecnico dei partenopei: “Insigne ci conto“.

Napoli, il tecnico aspetta il rinnovo del fantasista e blocca Kalidou. Spalletti: Ottimista su Lorenzo. E mi incateno per tenere Koulibaly. “Sono convinto che De Laurentis e il capitano troveranno un punto da cui ripartire insieme”.

Domani il via alle Olimpiadi: Intervista esclusiva a Malagò. “Con Federica per la leggenda”.

Amichevoli: Mou vince a Trieste (1-0), Inzaghi batte la Pro Vercelli (4-0).

Roma, sorpresa Zalewski, Zaniolo nervoso. L’ inter cresce: primo graffio di Calha.

Lazio, la promessa di Lotito: “pronto a fare altri acquisti”.

Club divisi sul format a 18 asse tra Gravina e Dal Pino

Corriere dello Sport 2020. Direttore Ivan Zazzaroni CorrieredelloSport.it. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

