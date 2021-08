Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “OsiNapoli, che impresa”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Domenica 1 Agosto 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il centrale dedicato all’ amichevole di lusso che i partenopei hanno vinto: “OsiNapoli, che impresa”.

Successo di prestigio: Battutti i Campioni di Germania all’ Allianz Arena (0-3). Scatenato il nigeriano: doppietta e Bayern ko. Spalletti applaude. Ottima la prova di Ounas e Lobotka. Di Machach la rete che chiude la gara. I complimenti del tecnico: “Squadra brava e ordinata, questa è la strada giusta”.

L altre amichevoli. Subito Giroud, Mou d’acciaio, Juve a sprazzi.

Il lampo azzurro. Fantastico Jacobs nei 100: 9,94 da record, oggi cerca una medaglia.

F 1 a Budapest: Hamilton strappa là pole, Ferrari con il fiatone.

