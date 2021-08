Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Posso andar via”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Venerdì 13 Agosto 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato al possibile addio del numero 24 del Napoli: “Posso andar via”

Tiene banco il caso del capitano del Napoli in scadenza di contratto. Insigne apre all’addio, il club studia le alternative. Inter pronta.

L’ Olandese per Inzaghi: 15 milioni. Colpo Dumfries l’erede di Hakimi.

L’ Atletico Madrid su Vlahovic. Il Barça offre Coutinho alla Lazio.

Coppa Italia al via: Torna il pubblico negli stadi anche per i club.

La confidenza del capitano azzurro scuote lo spogliatoio. Roma, Pinto incontra oggi Abraham per chiudere ma resta il nodo Arsenal.

Il due volte campione Olimpico deve fermarsi. Jacobs stacca la spina: “Arrivederci al 2022”.

