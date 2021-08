Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Offerta per Manolas”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Sabato 14 Agosto 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato al centrale Greco difensore del Napoli: “Offerta per Manolas”

Mercato caldissimo con gli Azzurri al centro in un doppio attacco . L’Olympiacos vuole portare in Grecia il difensore: il Napoli ci riflette.

Coppa Italia, esordio ok con il Cosenza (4-0). Vlahovic esalta la Viola ma Simeone fa sul serio.

Non solo Inter, Insigne nel mirino di Tottenham e Atletico Madrid. L’agente di Lorenzo lavora su più fronti: il silenzio di Aurelio. Intesa Juve-Locatelli. Tra Roma e Abraham trattativa a oltranza

Per Spalletti ultima prova con il Pescara. Il test a Castel di Sangro chiude il lungo ritiro estivo. Ci sono anche Juve-Atalanta e Lazio-Sassuolo a Frosinone.

Corriere dello Sport 2020. Direttore Ivan Zazzaroni CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

