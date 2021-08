Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Osimhen ecco la difesa”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Giovedì 26 Agosto 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo in alto dedicato alla squalifica del numero 9 del Napoli che presenterà ricorso: “Osimhen ecco la difesa“.

Il Napoli impugna i due turni. La società chiederà che l’ arbitro Aureliano sia ascoltato: “Non è stato uno schiaffo, ma un gesto per divincolarsi da Heymans”.

215 per Mbappè, CR7 solo gratis. Il Psg spara altissimo, Real disposto alla follia. Guardiola: s’ a Ronaldo, ma a zero. Mendes, blitz a Torino. Leonardo rifiuta i 160 milioni di Perez: “Via alle nostra condizioni”. Madrid pronta a tutto pur di dare Kylian a Carlo”.

Inter e Inzaghi hanno la punta. Correa a Milano già oggi in campo. L’ argentino potrebbe essere convocato per la sfida di Verona. La Lazio su Zaccagni, ieri primo contatto.

Mou non rischia: col Trabzonspor c’è la vera Roma.



