Udinese-Napoli nel segno dell’ ex Spalletti: nell’ ultimo incontro trionfarono gli azzurri al 90esimo

Udinese-Napoli nel segno dell’ ex Spalletti: l’ ultimo incontro trionfarono gli azzurri al 90esimo.

Non c’è neanche il tempo di godersi la bella prestazione di Leicester che il Napoli ha dovuto subito rituffarsi in clima campionato dove, lunedì, farà visita ad una lanciata Udinese di Gotti.

I padroni di casa sono imbattuti con un pareggio strappato alla Juventus alla prima giornata e le due vittorie con Venezia e Spezia. Il Napoli, dell’ ex Spalletti, è a punteggio pieno dopo Venezia , Genoa e Juventus e vuole continuare a viaggiare a punteggio pieno.

L’ arbitro dell’ incontro sarà Gianluca Manganiello coadiuvato al VAR da Irrati, già arbitro di Napoli-Juve.

Udinese-Napoli, 40esimo incontro in Friuli.

Quella di lunedì sarà la 40esima volta che le due compagini si incontrano nel massimo campionato italiano in terra friulana. Il totale delle gare, fin qui, giocate, è di 78, divise equamente tra Udine e Napoli.

Il bilancio in Friuli è a favore dei padroni di casa che si sono imposti 13 volte, Napoli vittorioso invece per 8 volte. I pareggi sono 18.

L’ ultimo Udinese-Napoli è finito in favore degli azzurri che, nonostante la tanta sofferenza, riuscirono a strappare i tre punti dalla Dacia Arena. Azzurri in vantaggio con un rigore di Insigne poi uno sciagurato retropassaggio di Rrahamani lancia Lasagna in porta per il pareggio. Tre punti che arrivano solo a recupero inoltrato con Bakayoko che di testa, su azione d’ angolo, batte Musso.

L’ ultimo segno X è di due stagioni fa, quando ancora Lasagna fece male agli azzurri che riuscirono a riprenderla grazie all’ ex Zielinski.

Successo udinese che invece manca dal 2016, in quella occasione i padroni di casa si imposero su un nervoso Napoli per 3-1: Una doppietta di Bruno Fernandes e un gol di Thereau. Di Higuain, che poi verrà espulso da Irrati al 75esimo, il gol del momentaneo pari.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.