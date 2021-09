PRIMA PAGINA- Corriere dello Sport edizione Campania: “Napoli, la fabbrica del gol”

La Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania del 22 Settembre titola: “Napoli, la fabbrica del gol“: gli azzurri hanno fatto 10 reti con 9 marcatori differenti

La Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania del 22 Settembre titola: “Napoli, la fabbrica del gol”: gli azzurri hanno fatto 10 reti con 9 marcatori differenti.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione Campania, apre in prima pagina con gli azzurri: “Gioco, spettacolo e risultati: la squadra di Spalletti incanta e in campionato vola. La fabbrica del gol. Il Napoli è un’orchestra: 10 le reti, 9 i giocatori a segno”. Il capocannoniere è Kalidou Koulibaly che ha segnato due gol in due partite consecutive (prima volta in carriera) contro Juventus ed Udinese (due compagini bianconere).

“E’ il gioco la via maestra di Luciano Spalletti”, si legge ancora sul quotidiano che tesse le lodi della formazione partenopea: “Il Napoli è in questo momento una goduria, un piacere per gli occhi di ama il calcio, non solo dei napoletani.”

