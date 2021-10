Canale 21- Cosmi: “Spalletti è tra i migliori ad allenare la settimana. Il Napoli può competere”

L’allenatore Serse Cosmi è intervenuto ai microfoni di Canale 21 durante “Campania Sport” parlando di Spalletti e del Napoli

L’allenatore Serse Cosmi è intervenuto ai microfoni di Canale 21 durante “Campania Sport” parlando di Spalletti e del Napoli.

Queste le sue parole:

“Contro il Torino sarà un’altra partita che si giocherà sull’aggressività, così come Italiano aveva preparato Fiorentina-Napoli cercando di chiudere le fonti. Tu puoi chiudere fin quando vuoi, ma poi è la giocata a decidere sempre. Ad esempio a Firenze Fabian Ruiz fa una giocata da giocatore, perché per mettere quella palla per Osimhen ci vuole sensibilità.

Queste giocate l’anno scorso non si vedevano? Non è vero, non si vedevano perché Osimhen praticamente non c’era. Questo ragazzo sta crescendo, in quel caso ha fatto un gesto tecnicamente importante, magari l’anno scorso non avrebbe fatto uno stop a seguire in quella maniera. Il campionato e gli allenatori italiani ti fanno crescere in queste cose.

Spalletti? Sono amico di Luciano, è una persona simpatica. Devo dire che è uno tra i migliori ad allenare la settimana. Ha metodo, capacità d’insegnamento e non è un martello. E’ molto didattico, cura anche la postura dei giocatori. L’unico difetto è che troppo toscano, ed ad un certo punto i toscani debordano. Se ascoltate le interviste di Ulivieri di anni fa, faceva le stesse pause di Spalletti.

Il Napoli può vincere lo scudetto? Si, sette giornate sono indicative ma non possono determinare una convinzione assoluta. Oggettivamente la Coppa d’Africa toglierà qualcosa, ma Spalletti deve sopperire a quel problema. Però il Napoli quest’anno ha tutto per competere e vincere il campionato”.

Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.

In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive