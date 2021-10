Trentalange, presidente AIA: “Irrati molto bene in Lazio – Inter”

Trentalange, presidente AIA: “Irrati molto bene in Lazio – Inter. Ha gestito bene il confronto di massa a fine gara”

Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA ospite a 90° Minuto su Rai 2, si è così espresso sulla scelta dell’arbitro Irrati al momento del caos generato dopo il gol di Felipe Anderson e del diverbio Correa-Luiz Felipe:

“Irrati ha fatto molto bene, in una mass confrontation bisogna uscire con due ammoniti, uno per parte. Per il mio ruolo non è il massimo vedere scene di questo tipo… Dobbiamo cambiare passo sull’argomento della violenza sugli arbitri, si sente parlare del disagio a livello di settore giovanile ma forse quello vero è degli adulti”.

Le polemiche sono accadute a fine gara di sabato, tra la compagine capitolina e quella milanese. Screzi andati avanti per tutta la gara, dopo il gol di Felipe Anderson. Dove gli interisti “pretendevano” che i laziali buttassero fuori la palla, perchè Di Marco era a terra ma lo stesso Lautaro aveva proseguito l’azione cercando di andare in gol.

Richiesta poco sportiva quella degli interisti, che hanno pagato pegno al dio del calcio, che li ha puntiti subito dopo sulla stessa azione.

A fine gara, scontro quasi fisico tra le squadre, tutto accaduto per un saluto troppo veemente di Luiz Felipe al suo amico Joaquin Correa, che non ha accettato di buon grado il saluto con sfottò annesso.

