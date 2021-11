Tuttosport- No alla Media Company per la Serie A, ADL e Lotito vogliono staccarsi dalla FIGC

I presidenti di Serie A rilanciano il progetto della Media Company: ma i presidenti di Napoli e Lazio spingono per un distaccamento dalla FIGC.

Tuttosport- Una Media Company per la Serie A, ADL e Lotito vogliono staccarsi dalla FIGC.

Ormai è risaputo, i presidenti dei club di massima serie vogliono essere autonomi creando una Media Company come già prospettato al presidente di Lega Paolo Dal Pino in tempi non sospetti.

Questo è quanto emerso dalla riunione di Lega avvenuta martedì, come sottolineato da “Tuttosport”. Ma secondo il quotidiano piemontese il progetto sarebbe ostruito da Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito.

I due presidenti sono uniti anche dalla contrarietà alla decisione del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina di mettere un freno alle multiproprietà. Infatti entrambi puntano ad un distaccamento della Lega di Serie A.

L’ idea di Lotito e AdL sarebbe quindi quella di seguire il modello della Premier League, ma va sottolineato che la maggioranza dei club di Serie A si sarebbe detta intenzionata a dare il proprio via libera alla Media Company voluta dal numero 1 della Lega Dal Pino. L’ obiettivo è quello di proseguire verso un modello sempre più netto di autonomia nella gestione e nella produzione dei diritti televisivi.

