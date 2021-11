C21- Il Pampa Sosa si conferma “napoletano”: “Tifo Napoli e spera sempre che la Juve perda”

Intervenuto a Campania Sport, l’ex azzurro Sosa parla dell’ attuale campionato: “Spero che il Napoli vinca e la Juve perda! Non vedo altre squadre all’altezza degli azzurri”.

Canale 21- Il Pampa Sosa si conferma “napoletano”: “Tifo Napoli e spera sempre che la Juve perda”

Ieri, alla storica trasmissione “Campania Sport” in onda sulle frequenze televisive di Canale 21, è intervenuto via Skype l’ ex attaccante del Napoli Roberto “Pampa” Sosa.

L’ ex centravanti di Udinese e Napoli, protagonista con gli azzurri del doppio salto dalla serie C alla A, oggi allenatore, ha parlato dell’ attuale campionato che vede il club partenopeo dividersi il primato della classifica di Serie A con il Milan a 32 punti dopo 12 giornate.

Per il Pampa gli azzurri sono competitivi per il titolo:

“Il Napoli in questo campionato gioca totalmente un altro sport, perché non vedo nessuna squadra che gioca all’altezza del Napoli. Al di là degli ultimi risultati penso che il Napoli sta esprimendo un gioco straordinario. Non mi fanno paura né il Milan, né l’Inter”.

Poi la l’ ammissione finale:

“Ogni domenica quando guardo il calcio italiano voglio che vinca il Napoli e che perda solo una squadra (la Juventus, ndr.), ed è quella che mi fa paura”.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.