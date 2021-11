Napoli-Lazio, pronta mini rivoluzione per Spalletti: sono 5 i cambi rispetto a Mosca

Napoli-Lazio, pronta mini rivoluzione per Spalletti: sono 5 i cambi rispetto a Mosca

Domenica sera alle ore 20,45 andrà in scena il posticipo della 14esima giornata di Serie A tra Napoli e Lazio. Per l’occasione Luciano Spalletti attuerà una mini rivoluzione rispetto alla formazione scesa in campo mercoledì pomeriggio contro lo Spartak Mosca. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Come volti nuovi dal primo minuto dovrebbero esserci Ospina, Fabian Ruiz, Insigne, Rrahmani e Demme che si sta allenando dopo il tampone negativo al Covid-19“.

Assenti ovviamente Osimhen ed Anguissa che hanno rimediato infortuni nella partita contro l’Inter. Ancora out Politano fermato dal covid.

La partita contro la Lazio sarà l’occasione per rivedere a Napoli Maurizio Sarri. Il tecnico toscano torna per la prima volta come allenatore dei biancocelesti. E ieri sera, al termine della gara contro il Lokomotiv Mosca, vinta per 3 a 0, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida del “Maradona” di domenica sera: “Batticuore per il Napoli? Io ho un po’ di batticuore pensando a come usciranno i miei ragazzi da questa partita. Poi contro il Napoli non sarà una sfida come le altre, questo è evidente”.

Aspirante pubblicista Abilitato all’esercizio della professione forense Redattore per CasaNapoli.net