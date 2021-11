Report SSC Napoli: recuperati Insigne e Fabian per la Lazio

Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima parte di lavoro di forza in palestra ha svolto esercitazione tattica in campo. Anguissa, come riporta la società campana attraverso il suo sito ufficiale, ha svolto terapie. Fabian e Insigne hanno svolto l’intera seduto in gruppo.

Spalletti conta di recuperare Anguissa per metà dicembre e Politano, la settimana prossima dovrebbe rientrare in gruppo, come Zanoli. Recuperato il camerunense, resterebbe solo il centravanti nigeriano da recuperare e il tecnico toscano avrebbe la rosa al completo.

Ounas non ha svolto la seduta a causa di sintomi influenzali, ha effettuato tampone molecolare che ha dato esito negativo. Per quello che concerne Osimhen, invece, l’attaccante, dopo l’infortunio subito nella partita contro l’Inter di Simone Inzaghi, sarà indisponibile per diverse settimane. Il Napoli ha riferito che l’ex centravanti del Lille ha una prognosi di novanta giorni anche se Luciano Spalletti spera di recuperarlo prima. Al suo posto il toscano alternerà Petagna e Mertens.

Per la partita con i biancocelesti, Spalletti dovrebbe schierare Ospina in porta; difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmanii, Koulibaly, Mario Rui in difesa. A centrocampo, Demme, con Fabian Ruiz e Zielinski, In attacco Lozano sulla destra, Insigne sul versante sinistro e Mertens e Petagna si giocano la maglia numero 9 per la titolarità del ruolo.

Domani Spalletti parlerà in conferenza stampa alle 14,30 e darà le ultime sulla formazione azzurra.