Tuttosport- Bisogna ritornare alla vittoria: scossa forte per reagire alle ultime gare.

L’ imperativo è vincere, come sottolineato dall’ edizione odierna del quotidiano piemontese “Tuttosport”. Il Napoli, pur senza alcuni titolari, dovrà reagire alle ultime prove che lo hanno visto soccombere contro Inter e Spartak Mosca.

Gli azzurri sembrano smarriti con un solo punto nelle ultime due gare di campionato (in casa con il Verona, ndr). Spalletti studia la cura e pensa a diverse soluzioni tattiche per invertire la tendenza.

Le altre corrono: il Napoli deve reagire!

Le altre corrono e il Napoli non può restare a guardare. Ieri l’ Atalanta ha battuto a domicilio la Juventus rilanciandosi prepotentemente per le primissime posizioni di classifica.

E poi l’ Inter vittoriosa a Venezia che per 24 ore resterà ad un solo punto proprio dal Napoli (e dal Milan, ndr).

Cercasi sorriso al Maradona che nella giornata della commemorazione dell’ ex Pibe de Oro con tutti gli eroi degli scudetti azzurri sugli spalti, bisognerà battere la Lazio del grande ex Maurizio Sarri che intanto punta con i suoi alla zona Champions dopo aver messo in cassaforte la qualificazione al prossimo turno di Europa League.

