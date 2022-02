Lazio, Felipe Anderson suona la carica in vista del Napoli: “Rispetto all’andata siamo cresciuti e ce la giocheremo”.

Delusione europea anche per la Lazio, prossimo avversario del Napoli, ma Felipe Anderson è carico: “Ce la giocheremo”.

Archiviato il giovedì di coppa, Lazio e Napoli non hanno tempo di leccarsi le ferite che subito devono rimettersi al lavoro per affrontare il prossimo turno di campionato che le vedrà una di fronte all’ altra nel posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A.

Entrambe le squadre sono a caccia di punti per gli obiettivi europei e da Roma vogliono cancellare anche la brutta figura rimediata all’ andata a Fuorigrotta quando gli azzurri asfaltarono gli uomini di Sarri per 4-0.

Da Formello suonano la carica.

La Lazio è a caccia di punti e ad attendere i biancocelesti un Napoli ferito dopo la debacle contro il Barcellona e ancora in corsa per lo Scudetto.

Felipe Anderson, in vista di domenica, suona la carica e dopo Lazio-Porto 2-2 ha parlato a Lazio Style Channel:

“Napoli? Da loro abbiamo sofferto, ma siamo cresciuti e entreremo in campo come siamo entrati ieri perché possiamo giocarcela con tutti. Porto in affanno? Si conoscono da tanto, cambiano modulo durante la gara e può dare fastidio questo, ma l’abbiamo letto bene. Il secondo gol ci ha buttato giù, peccato perché sapevamo che potevamo passare”.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.