Lazio-Napoli, match ad alta tensione, la Gazzetta dello Sport avverte gli azzurri: “La gara di questa sera non sarà come quella dell’andata”.

Gazzetta mette in guardia il Napoli: “La gara di questa sera non sarà come quella dell’andata”.

Lazio-Napoli, gara importante e carica di tensione, soprattutto per gli azzurri che dopo le ultime prestazioni scadenti sono chiamati al riscatto per sfruttare il secondo match ball Scudetto nel giro di una settimana.

Partita non semplice per gli uomini di Spalletti che però carica i suoi (LE PAROLE IN CONFERENZA): calma e concentrazione per ritornare alla vittoria.

Gazzetta avverte gli azzurri.

Focalizzandosi sul posticipo domenicale, l’ edizione odierna de “la Gazzetta dello Sport” avverte il Napoli sulle difficoltà della gara dell’ Olimpico.

Per la Rosea, la gara di questa sera, non sarà come quella dell’ andata, quando il Napoli demolì i biancocelesti con un perentorio 4-0.

Rispetto a qualche mese fa la Lazio è migliorata, molto più vicina ai dettami sarristi. Inoltre l’ Olimpico è fortino inespugnabile con i biancocelesti che non perdono in casa dal 20 novembre scorso (Lazio-Juve 0-2, ndr).

La squadra di Spalletti, nelle ultime sfide, sembra invece aver perso smalto e certezze ma l’occasione è ghiotta: una vittoria rilancerebbe il Napoli in testa dopo i mezzi passi falsi delle milanesi negli anticipi del venerdì.

Una vittoria azzurra, poi, ridarebbe grande entusiasmo in vista della super sfida di domenica prossima contro il Milan.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.