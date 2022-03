Tuttosport sullo sfogo di Spalletti: pensava che dopo la vittoria sulla Lazio, il Napoli non lo fermasse più nessuno

Tuttosport sullo sfogo di Spalletti: pensava che dopo la vittoria sulla Lazio, il Napoli non lo fermasse più nessuno

Il Napoli perde 1 a 0 in casa contro il Milan, ed è costretto ad abbandonare l’idea di portarsi in vetta solitaria alla classifica di Serie A. A castigare gli azzurri è il goal di Olivier Giroud che approfitta di una delle poche nitide occasioni da rete per i rossoneri. Al termine della gara Mister Spalletti ha voluto mostrare la sua amarezza per la poca capacità della sua squadra a reggere la pressione in partite decisive:

“Posso dire che da parte mia se giochi per la testa della classifica il livello di tensione sale, fa parte dell’essere campioni. Se non sai reggere le pressioni è chiaro che diventa quasi impossibile vincere, però ci sono delle qualità e dei caratteri fatti in un modo e altri in un altro modo. Per lunghi tratti ci siamo riusciti, in dei momenti di partita no. Il livello di calcio è questo in una città come Napoli, se non reggi le pressioni devi spostarti”.

Sullo sfogo di Spalletti è intervenuto Tuttosport chiedendosi se il Napoli ha fatto tutto ciò che poteva fare per vincere lo scontro diretto con il Milan. “Sicuramente no – si legge sul quotidiano piemontese che dà la sua risposta – e Spalletti, che dopo la gara dell’Olimpico si era scagliato contro chi aveva definito il Napoli formazione senza carattere, ieri sera ha fatto intendere che la sua squadra ha difettato nella gestione della tensione. […] Quello di Spalletti ha dato la sensazione di essere uno sfogo figlio della delusione di chi pensava che, dopo la rimonta in casa della Lazio, il Napoli non lo fermasse più nessuno“.

Aspirante pubblicista Abilitato all’esercizio della professione forense Redattore per CasaNapoli.net