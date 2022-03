Sarri chiama Mertens alla Lazio: se il belga lascerà Napoli a giugno, Tare sarebbe pronto ad accontentare il suo tecnico per la prossima stagione.

Il Messaggero- Mertens, Sarri pensa a lui per la sua Lazio: se si svincola biancocelesti pronti ad accogliere il belga.

Il prossimo 3 aprile Dries Mertens ritornerà titolare in campionato con il Napoli. Infatti, complice la squalifica inflitta ad Osimhen e l’ infortunio di Petagna ancora fermo ai box, il belga guiderà l’attacco azzurro a Bergamo contro l’ Atalanta.

Intanto, come ormai risaputo, il futuro del numero 14 azzurro è sempre in bilico con il suo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Per ora non sono arrivati segnali per un eventuale accordo con il club di De Laurentiis, nonostante Mertens ci speri ancora.

Nel caso, comunque, il rapporto tra le parti dovesse interrompersi, il quotidiano romano “il Messaggero” lancia una notizia circa il futuro dell’ ex PSV.

Futuro Mertens, potrebbe seguire il suo mentore.

Sembrerebbe che Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e vero e proprio mentore di Mertens (con lui in panchina si è trasformato in “bomber”, ndr), voglia portare il suo ex pupillo a Formello, nel caso quest’ultimo non rinnovasse con il Napoli.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, che sta studiando diversi profili per la nuova Lazio (occhio anche all’ex Napoli Allan, ndr), nel caso potrebbe accontentare il proprio allenatore.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.