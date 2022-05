PRIMA PAGINA- Corriere dello Sport ed. Campania: “Per sempre con te”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania del 16 Maggio titola: “Per sempre con te“, in 50 mila per salutare Insigne nella sua ultima gara al “Maradona”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l’addio di Lorenzo Insigne al Napoli: “Per sempre con te. L’ovazione dei tifosi per le lacrime di Insigne. Una maglia nel cuore. ‘Napoli è casa mia’. In 50.000 per salutarlo. Da film l’ultima partita di Lorenzo al Maradona: 3-0 al Genoa che retrocede in Serie B e 122° gol. Giro di campo e cori. Terzo posto al sicuro: a segno anche Osimhen e Lobotka”

Rassegna Stampa fatta dalla Redazione di CasaNapoli.net.

Il Corriere dello Sport – Stadio è un quotidiano sportivo italiano con sede a Roma. Insieme alla Gazzetta dello Sport di Milano e a Tuttosport di Torino è uno dei tre quotidiani sportivi d’Italia. Nella sua categoria è il primo per numero di lettori nell’Italia centro-meridionale nonché il quarto quotidiano più letto nel Paese. La sua denominazione attuale risale al 1977, quando la precedente testata Corriere dello Sport incorporò il quotidiano bolognese Stadio, fondato nel 1945. Il Corriere dello Sport fu fondato il 20 ottobre 1924 a Bologna da un gruppo di appassionati sportivi guidati dall’ex calciatore Alberto Masprone (1884-1964).

