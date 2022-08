GdS- Kepa, ad un passo: può raggiungere già i compagni in Abruzzo

Napoli-Kepa, ci siamo: il portiere è davvero ad un passo dagli azzurri che lo attendono già a Castel di Sangro.

Gazzetta dello Sport – Kepa, ad un passo: può raggiungere già i compagni in Abruzzo.

Il Napoli ormai ha deciso: per la porta si affiderà a Kepa Arrizabalaga. E’ praticamente raggiunto l’accordo con il Chelsea (proprietario del cartellino dell’ estremo difensore basco, ndr): prestito secco con i Blues di Londra che si accolleranno gran parte dello stipendio.

La società di De Laurentiis con questo colpo ha accontentato il tecnico Luciano Spalletti che vedeva il portiere ex Atletico Bilbao come priorità per la sua squadra.

Secondo l’ edizione odierna de “la Gazzetta dello Sport” la settimana che sta iniziando sarebbe quella giusta per la fumata bianca: ultimi dettagli da limare tra i partenopei e il Chelsea, quelli relativi ai bonus e il portiere potrà vestirsi d’azzurro.

Kepa al Napoli, quale destino per Meret?

A giorni, Kepa, potrebbe svolgere anche le visite mediche e raggiungere addirittura i nuovi compagni nel ritiro abruzzese di Castel di Sangro.

Con l’arrivo del basco molto probabile che il club azzurro cercherà anche un secondo portiere considerando che Alex Meret, a questo punto, potrebbe lasciare il capoluogo campano.

Prestito o cessione a titolo definitivo: il destino del portiere friulano sembra segnato con Torino e Leicester che osservano la situazione con particolare interesse.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.