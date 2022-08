Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Napoli amore vero”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Giovedì 25 Agosto 2022

Prima pagina Corriere dello Sport di oggi con il titolo centrale dedicato agli azzurri di scena al Maradona per un’ amichevole: “Napoli amore vero”

Festa per Ndombele, Raspadori, Sirigu e Simeone. E il francese segna. All’ amichevole con la Juve Stabia (3-0) si presentano in 37 mila.

Pubblico da campionato per la prima dei nuovi acquisti. In gol pure Ambrosino e Zerbin. Passi avanti per Navas.

Milik-Juve, c’è il sì. Due milioni per il prestito e diritto di riscatto a 8. Tre netti al nazionale polacco. Poi l’assalto a Paredes.

Firenze a caccia della sua Europa. I Viola si giocano l’ingresso in Conference.

Arriva Belotti. Roma e Mourinho cantano col Gallo.

Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

Il Corriere dello Sport – Stadio è un quotidiano sportivo italiano con sede a Roma. Insieme alla Gazzetta dello Sport di Milano e a Tuttosport di Torino è uno dei tre quotidiani sportivi d’Italia. Nella sua categoria è il primo per numero di lettori nell’Italia centro-meridionale nonché il quarto quotidiano più letto nel Paese. La sua denominazione attuale risale al 1977, quando la precedente testata Corriere dello Sport incorporò il quotidiano bolognese Stadio, fondato nel 1945. Il Corriere dello Sport fu fondato il 20 ottobre 1924 a Bologna da un gruppo di appassionati sportivi guidati dall’ex calciatore Alberto Masprone (1884-1964).

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net