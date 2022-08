Damiani: Può capitare una partita storia, anche se la Fiorentina si è difesa molto

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Napoli, Inter e Lazio

Punto della terza giornata? “Non si possono già dare giudizi, ma il Milan ha sicuramente iniziato bene. La squadra ha un suo gioco ed una propria identità. L’Inter ha troppi alti e bassi, il Napoli è la sorpresa di questo avvio di stagione. Ha una rosa ampia, può puntare ad un traguardo rilevante come lo scudetto”. Come giudichi la gara pareggiata dal Napoli dopo un buon avvio di stagione? “Può capitare una partita storia, anche se la Fiorentina si è difesa molto bene. Il Napoli è forte ed ha tante alternative, anche se bisogna conoscere il futuro di Osimhen. Mi auguro che Victor resti, con lui il club può puntare lo scudetto. È stata una gara comunque molto tattica, anche se non è stata una brutta partita, si può fare meglio”. Cosa pensa del momento dell’Inter? “L’infortunio di Lukaku non aiuta, anche se il belga non è in ottima condizione. Lautaro comunque può fungere da attaccante, la squadra ha tante alternative. I nerazzurri stanno faticando sul piano del gioco, devono crescere e migliorare, ma restano candidati per la vittoria finale”. E la Roma? “Tre partite sono troppo poche per tirare già le somme. È partita bene, anche se naturalmente sta avendo delle difficoltà iniziali. Manca qualcosa a centrocampo, ma bisogna attendere per giudicare i giallorossi. Sarebbe un grande risultato per i capitolini raggiungere la Champions League. Cosa pensi di Lozano? “Non capisco che ruolo abbia. È un ragazzo che deve dare continuità alle sue prestazioni” Cosa pensi dello schiaffo del tifoso viola a Spalletti? “Sono episodi poco gradevoli, comprendo anche l’irritazione di Spalletti. Mi preoccupa che all’interno degli stadi italiani si verificano queste situazioni, piuttosto di supportare la propria squadra. Questi episodi, tuttavia, accadono anche al di fuori dell’ambito calcistico, soprattutto nella vita di tutti i giorni”.