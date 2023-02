Calori: Kim è un atleta che fa dell’applicazione una dote

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Calori, ex allenatore del Brescia e della Lazio Primavera, ed ex calciatore di Udinese e Perugia

Pareri su Baschirotto? “Si tratta di un giocatore interessante, molto grintoso e determinato. Soprattutto, è un atleta applicato che, forte della coppia con Umtiti, sta facendo bene e ponendosi in mostra. Se continua così può sicuramente ambire a traguardi importanti”

Kim degno erede di Koulibaly? Applicazione compensa il talento

“Koulibaly, oltre il lavoro eccezionale di Sarri, ha giovato della coppia con un leader come Albiol. Lo spagnolo riusciva a guidare al meglio la difesa, e dunque ad assecondare la crescita del senegalese. Kim è un atleta che fa dell’applicazione una dote, ma il coreano è cresciuto anche grazie alla gestione di Spalletti. Per una crescita ottimale sono essenziali la volontà personale e le capacità dell’allenatore nell’assecondarla”

Capacità di Spalletti di reinventarsi tatticamente?

“Spalletti ha fatto un percorso, non è sicuramente lo stesso degli albori in panchina. Oggi il toscano raccoglie i meriti ed i frutti di un percorso durato anni. Il tecnico del Napoli ha la capacità di sfruttare al massimo la rosa a disposizione, riuscendo a valorizzare i propri giocatori. Non è da tutti integrare Kvara in poche settimane, o permettere a Lobotka di esprimersi al meglio”

Fu lei a scrivere la lettera confessoria, a Famiglia Cristiana, in merito alle partite vendute?

“Quell’anno denunciai questa notizia. Dopo otto anni mi hanno risarcito e chiesto scusa. Non ho mai detto una cosa del genere”