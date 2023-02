GdS- Testa alla Lazio, previsto un solo cambio per l’anticipo di venerdì

Spalletti pensa già alla Lazio: formazione confermata con un solo cambio (obbligato) previsto nella formazione iniziale.

Gazzetta dello Sport – Testa alla Lazio, previsto un solo cambio per l’anticipo di venerdì.

Spalletti è sempre più un martello. Dopo l’ennesima vittoria in trasferta sabato pomeriggio ad Empoli dalle parti di Castel Volturno già si pensa alla prossima gara di campionato.

Venerdì sera, infatti, allo stadio “Diego Armando Maradona” ci sarà la Lazio dell’ ex Sarri, vittoriosa ieri di misura sulla Sampdoria, in piena corsa Champions.

L’edizione odierna de “la Gazzetta dello Sport” prova ad anticipare già le scelte di formazione dell’ allenatore di Certaldo.

Napoli-Lazio, formazione tipo per Spalletti.

Zero turnover per il Napoli che anche per l’ anticipo di venerdì schiererà la formazione tipo. Il discorso di Spalletti è stato chiaro: chiudere nel più breve tempo possibile la pratica tricolore così da impegnarsi in Champions, vero sogno, a questo punto del tecnico e di De Laurentiis.

Per questo motivo per la gara di Fuorigrotta ci sarà verosimilmente un solo cambio nell’ undici iniziale rispetto ad Empoli: Olivera al posto di Mario Rui. Scelta obbligata, quindi, per Luciano Spalletti considerando l’ espulsione del terzino portoghese al 67esimo minuto della gara del “Castellani”.

