Campania Sport, Chiariello: “Il Napoli ha stracciato il campionato. Sono i favoriti in Champions contro il Milan”

Il Napoli, grazie allo 0-4 rifilato al Torino, si porta sempre più in vetta al campionato. Ora i punti sulla seconda (l’Inter che giocherà stasera contro la Juventus) sono 21. Gli azzurri sono letteralmente ad un passo dalla conquista del terzo scudetto della loro storia.

Ne ha parlato Umberto Chiariello nel corso di Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21: “Il Napoli non ha fatto il vuoto dietro di sé, ha stracciato il campionato. Al ritorno del torneo dalla sosta delle nazionali, i partenopei affronteranno un Milan che sta trovando delle grandi difficoltà. I rossoneri saranno i prossimi avversari degli azzurri in Champions League“.

“A proposito della massima manifestazione continentale per club, posso dire una cosa? Il Napoli non ha già vinto, ma volete forse negare che i partenopei siano favoriti sul Milan alla luce di quanto stanno facendo in stagione? Sarà sicuramente una doppia sfida difficile, ma i campani possono spuntarla“, ha aggiunto Umberto Chiariello nel corso del suo intervento.

Napoli che affronterà il Milan al rientro dalla sosta per le nazionale domenica 2 aprile.

