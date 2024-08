Gaetano al Cagliari, ecco tutti i dettagli

“Se Gennaro Iaccarino e Gianluca Gaetano vanno via, che sono due prodotti del vivaio, non cambia la struttura della rosa della SSC Napoli. L’ex Cagliari tornerà in Sardegna, salvo clamorose sorprese, con buona soddisfazione dello stesso Napoli, che incasserà tra i 7 e i 12 milioni con i bonus. Il ragazzo, parimenti, sarà contento e soddisfatto di questa destinazione”.