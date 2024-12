Durante la trasmissione settimanale Tattiche Azzurre in onda su CasaNapoli.Net e condotta da Roberto Stanzione è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Angelo Paradiso rispondendo ad alcune domande.

Napoli – Lazio che partita è stata?

Una partita difficile per il Napoli ,sia dal punto di vista tattico che fisico. La Lazio insieme all’Atalanta gioca il miglior calcio in campionato e si è visto in campo purtroppo , al Napoli servono rinforzi per alzare il livello qualitativo , io riporterei Victor Osimhen a Napoli a Gennaio.

Il Napoli corre tanto e crea poco perché?

Il dato che conferma i tanti chilometri percorsi dai giocatori del Napoli è positivo, però contro la Lazio sono mancati i guizzi e l’uno contro uno. Mister Baroni è stato bravissimo ad imbrigliare il Napoli togliendo i rifornimenti per Lukaku in fase offensiva.

Cosa si può fare per migliorare la fase offensiva?

Allora come prima cosa bisogna entrare in area di rigore con qualità e personalità. Mister Antonio Conte deve lascia Kvaratskhelia libero di esprimere il suo potenziale senza troppi compiti difensivi, perché è lui il giocatore più talentuoso da avvicinare all’area di rigore.