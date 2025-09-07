Fiorentina-Napoli, novità in vista per la trasferta: si va verso l’ampliamento del settore ospiti e l’apertura ai residenti in Campania

La sfida di Serie A tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 13 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze, si preannuncia non solo intensa sul piano sportivo, ma anche ricca di novità importanti per i tifosi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono in arrivo aggiornamenti rilevanti riguardo l’organizzazione della trasferta per i sostenitori partenopei.

La testata giornalistica campana ha infatti confermato una notizia che già circolava nei giorni scorsi: si sta andando verso l’ampliamento della capienza del settore ospiti. Attualmente limitato a soli 340 posti, il settore destinato ai tifosi napoletani potrebbe presto accogliere un numero maggiore di persone. La capienza era stata ridotta a causa dei lavori in corso allo stadio Franchi, ma ora sembra ci siano le condizioni per aumentare gli accessi, garantendo quindi una maggiore partecipazione ai tantissimi tifosi azzurri pronti a seguire la squadra in trasferta.

Ma non è tutto. Sempre secondo quanto riferito dal CdM, prende sempre più corpo un’altra ipotesi destinata a fare notizia: l’apertura della trasferta anche ai residenti in Campania. Finora, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, in numerose occasioni i tifosi residenti nella regione erano stati esclusi dalle trasferte più delicate. Tuttavia, questa volta, sembra esserci una maggiore apertura da parte delle autorità competenti.

Secondo le fonti, domani sono attese le decisioni ufficiali, che potrebbero confermare questa doppia svolta: più biglietti disponibili e accesso anche per i tifosi campani. Un segnale di distensione e fiducia che potrebbe aprire la strada a una nuova gestione delle trasferte, più inclusiva e meno restrittiva.

Intanto, l’attesa per Fiorentina-Napoli cresce. In palio ci sono punti pesanti per entrambe le squadre, ma a rubare la scena, almeno per ora, sono le tribune: quelle che potrebbero finalmente tornare a riempirsi del calore del tifo napoletano, pronto a colorare Firenze di azzurro.