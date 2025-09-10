Fiorentina – Napoli, Trasferta vietata: annullati i biglietti ai tifosi del Napoli con tessera viola

Il tema sicurezza torna a infiammare le trasferte dei tifosi partenopei. Come riportato da Il Mattino, sabato al “Franchi” il settore ospiti sarà ridotto a soli 420 posti e riservato esclusivamente ai tifosi del Napoli non residenti in Campania.

Una decisione figlia dei lavori di ammodernamento dello stadio e delle direttive dell’Osservatorio del Viminale, che hanno portato a un’ulteriore stretta sulle presenze.

Il caso più delicato riguarda i circa cento tifosi partenopei che, pur di non rinunciare alla trasferta, hanno sottoscritto la tessera del tifoso della Fiorentina. Una scelta che ha fatto scattare immediatamente la cancellazione dei biglietti:

“Quasi un centinaio di tifosi napoletani che hanno provato ad eludere i divieti sottoscrivendo la tessera del tifoso della Fiorentina sono stati cancellati e i biglietti annullati”, spiega Il Mattino.

Il rischio è evidente: molti supporters senza titolo d’ingresso potrebbero comunque presentarsi all’esterno dello stadio, aumentando il timore di disordini. Una preoccupazione condivisa anche dal Prefetto di Firenze, che ha chiesto la massima attenzione per motivi di ordine pubblico.

Il quotidiano ricorda inoltre che episodi simili si erano già verificati in passato:

“Lo scorso anno, i tifosi del Napoli sono stati più volte puniti con divieti di trasferta. Dopo alcuni episodi a Torino, sono state imposte restrizioni che hanno impedito a molti di seguire la squadra”.

A Firenze, quindi, la situazione sarà completamente diversa dalle invasioni di massa viste altrove, come accaduto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quando furono circa 8mila i tifosi azzurri sugli spalti. Al “Franchi” i numeri saranno ridottissimi e il controllo capillare.

La speranza è che la gara possa svolgersi in un clima sereno, evitando episodi spiacevoli che rischierebbero di penalizzare ancora una volta la tifoseria napoletana. La passione dei supporters azzurri resta immensa, ma le nuove regole e le restrizioni logistiche stanno rendendo sempre più complicata la partecipazione alle trasferte.

Un dato che non passa inosservato e che continua a sollevare polemiche: Antonio Conte, già in passato, aveva definito “ingiustizia” l’impossibilità per i tifosi del Napoli di seguire liberamente la propria squadra in Italia. Firenze sarà dunque un banco di prova non solo per la squadra in campo, ma anche per la tifoseria che, ancora una volta, dovrà affrontare limitazioni pesantissime.