Dove vedere Napoli – Genoa a Milano e in Lombardia

Scopri dove vedere Napoli – Genoa del 5 ottobre a Milano e Bergamo: ecco i migliori pub, bar e ristoranti che trasmettono la partita in diretta su DAZN.

La passione azzurra non conosce confini: dove vedere Napoli – Genoa a Milano e dintorni

La passione per il Napoli è travolgente e non conosce barriere geografiche. I tifosi partenopei potranno vivere Napoli – Genoa, in programma sabato 5 ottobre alle ore 18:00, in un’atmosfera calorosa e condivisa, anche lontano dallo Stadio Maradona.

A Milano, infatti, non mancano pub, bar e ristoranti dove seguire la partita in diretta su DAZN, insieme ad altri appassionati della squadra azzurra.

Per i tifosi che vogliono viverla in compagnia

Chi non potrà essere sugli spalti, potrà comunque godersi il match in un contesto da vera curva. Diversi locali a Milano, frequentati dalla vivace comunità napoletana, trasmetteranno Napoli – Genoa, trasformando la serata in un momento di festa e tifo collettivo.

Uno strumento utile per trovare rapidamente i pub che offrono la visione delle partite è Fanz, l’app che segnala i locali con dirette Serie A nella propria zona. Un modo semplice per individuare dove ritrovarsi con altri tifosi azzurri e vivere insieme ogni emozione del match.

Pub e bar a Milano dove vedere Napoli – Genoa

Ecco alcuni dei locali più frequentati dove sarà possibile guardare la partita in diretta:

Benza – Via Teodosio 57, Milano

442 Sports Pub – Via Giulio Cesare Procaccini 61, 20154 Milano

Carlsberg Barrio Alto – Via Serio 14, Milano – barrioalto@hotmail.it

Carlsberg OI – Bastioni di Porta Nuova 9, 20121 Milano – Tel. +39 02 655 5560

Madera Caffè Paullo – Parco San Tarcisio, Via Alessandro Manzoni, Paullo (MI) – Tel. +39 348 6767588

2.Zero Paullo – Piazza Guglielmo Marconi, 5, 20067 Paullo MI – 02 8983 0140 – Menu

Pizzerie e ristoranti che trasmettono la partita

Per chi preferisce gustare una buona pizza durante la partita, ecco alcuni ristoranti che trasmetteranno Napoli – Genoa:

I Capa Tosta Navigli – Alzaia Naviglio Grande 56, 20144 Milano – Tel. +39 02 8941 5910

Pizzeria Le Terrazze – Via Orione 2, 20060 Mediglia (MI) – Tel. +39 02 9060 5297

Pizzeria Lucia Paullo – Via Matteotti 9, Paullo (MI)

Anche a Bergamo il tifo è azzurro

Per i tifosi napoletani che vivono a Bergamo o nei dintorni, ci sono anche lì punti di ritrovo dove seguire Napoli – Genoa:

Amici dello Sport 1.0 – Via Furietti Alessandro 9/A, Bergamo – Tel. 392 798 6561

Manuè Pizzeria – Viale Fratelli Kennedy 12, Pedrengo (BG) – Tel. 035 661262

Il fischio d’inizio è alle 18:00 del 5 ottobre: ovunque tu sia, Milano o Bergamo, l’emozione di Napoli – Genoa si può vivere insieme!

