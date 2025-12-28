fbpx

Il Raduno Natalizio dei club UANM

Si è svolto questa sera  il tradizionale raduno natalizio dell’Unione Azzurra Nel Mondo, un appuntamento ormai consolidato che ogni anno riunisce passione, identità e senso di appartenenza attorno ai colori azzurri.

L’edizione di quest’anno ha avuto luogo presso la sede del Napoli Club Cava de’ Tirreni, che ha ospitato l’evento con grande partecipazione e spirito di accoglienza.

All’incontro hanno preso parte ben 30 club provenienti da diverse realtà territoriali, a testimonianza di una rete sempre più viva e radicata, capace di superare confini geografici e di mantenere saldo il legame con Napoli e con i suoi valori. Il raduno natalizio non è stato soltanto un momento conviviale, ma anche un’occasione di confronto e condivisione tra dirigenti, soci e rappresentanti dei club affiliati, uniti dalla stessa fede sportiva e da un forte senso comunitario.

 

