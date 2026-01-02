Lazio su Lucca, Napoli osserva: asse di mercato possibile

Il nome di Lorenzo Lucca torna a circolare con forza nel panorama del calciomercato di Serie A, con la Lazio che valuta il profilo dell’attaccante come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club biancoceleste starebbe monitorando con attenzione la situazione legata al centravanti di proprietà del Napoli, individuato come una delle opzioni per completare l’organico a disposizione di Maurizio Sarri.

La Lazio, alla ricerca di soluzioni affidabili in attacco, sta prendendo in considerazione più profili e Lucca rappresenta una pista concreta, anche in virtù delle sue caratteristiche fisiche e della conoscenza del campionato italiano. Tuttavia, prima di qualsiasi affondo, sarà necessario chiarire la posizione del Napoli, che dovrà definire in modo preciso il futuro del giocatore e le eventuali condizioni di un’operazione in uscita.

Sempre secondo Sky Sport, al momento non esiste una trattativa avanzata tra i due club, ma solo un interesse che rientra nel più ampio quadro delle valutazioni di mercato. Il Napoli, dal canto suo, resta vigile e pronto ad ascoltare eventuali proposte, senza però accelerare i tempi.

La situazione resta quindi fluida e destinata a evolversi nelle prossime settimane, con l’asse Napoli-Lazio che potrebbe accendersi qualora si creassero le giuste condizioni economiche e tecniche per tutte le parti coinvolte.