Brutta tegola per il Napoli: Neres lascia l’Olimpico in stampelle

La splendida vittoria del Napoli allo Stadio Olimpico contro la Lazio (0‑2) è stata accompagnata da una notizia che ha preoccupato tifosi e staff tecnico: David Neres è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio e ha lasciato lo stadio in stampelle.

L’esterno brasiliano, protagonista di un’altra buona prestazione fino a quel momento, è stato vittima di un colpo alla caviglia sinistra ricevuto nel corso del secondo tempo. Dopo l’intervento dello staff medico, Neres ha mostrato evidenti difficoltà a proseguire e al 70° minuto è stato sostituito, uscendo dallo stadio visibilmente dolorante.

Subito dopo il triplice fischio, la SSC Napoli ha rilasciato una nota ufficiale sulle sue condizioni: si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia che verrà valutato con ulteriori controlli nelle prossime ore per stabilire l’entità dell’infortunio e i possibili tempi di recupero.

In conferenza stampa, il tecnico Antonio Conte non ha nascosto la sua preoccupazione per la situazione del giocatore: ha auspicato che l’infortunio non sia grave, consapevole però del ruolo importante che Neres sta ricoprendo nel progetto tattico della squadra.

La sua uscita ha subito attirato l’attenzione dei tifosi e della stampa, anche perché il brasiliano aveva già mostrato segnali di affaticamento in altre uscite stagionali. In passato infatti era uscito per crampi in un altro match contro la Roma, seppur senza che si trattasse di un infortunio serio.

Ora, il Napoli seguirà con attenzione l’evolversi della situazione clinica: la società e lo staff medico valuteranno nei prossimi giorni gli esami clinici per comprendere se il giocatore potrà rientrare già nelle gare future o se dovrà osservare un periodo di stop.

Questo stop – se confermato – potrebbe rappresentare una perdita significativa per il reparto offensivo azzurro, considerando il momento di forma della squadra e l’importanza del contributo di Neres nelle rotazioni e nella fase offensiva.