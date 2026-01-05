infortunio Neres, la diagnosi e le possibili conseguenze per il Napoli

In casa Napoli arriva un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di David Neres, uscito dolorante durante la gara di Serie A contro la Lazio. La società SSC Napoli ha pubblicato nel pomeriggio un comunicato medico contenente gli esiti degli esami strumentali cui si è sottoposto l’attaccante brasiliano.

Secondo il bollettino ufficiale, David Neres si è sottoposto oggi a controlli presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Nel dettaglio, le immagini diagnostiche non hanno mostrato lesioni gravi ai legamenti, ma una distorsione di primo grado con stiramento, con conseguente interessamento della capsula articolare. Per questo motivo il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo predisposto dallo staff medico del Napoli.

Nel comunicato ufficiale si legge chiaramente:

“Si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.”

Cosa significa trauma distorsivo e possibili tempi di recupero

Come spiegato dallo stesso articolo, la distorsione alla caviglia è un infortunio che può presentare diversi livelli di gravità a seconda dell’entità del danno ai legamenti. Nel caso di Neres, secondo i medici la distorsione è lieve, con stiramento dei legamenti ma senza rottura. Questo tipo di infortunio consente generalmente un recupero più rapido rispetto alle lesioni legamentose complesse.

Per una distorsione di primo grado, i tempi di recupero indicativi sono generalmente tra i 5 e i 10 giorni. Tuttavia, gli esperti del settore precisano che la variabilità è sempre possibile, in funzione della reazione individuale alla riabilitazione e del rispetto dei tempi di recupero programmati.

Impatto sulla squadra e prossimi impegni

La situazione di Neres complica ulteriormente il calendario del Napoli, che negli ultimi giorni ha già dovuto fare i conti con diverse assenze nel gruppo. Secondo CalcioNapoli24, con questi tempi di recupero Neres potrebbe saltare la sfida imminente contro il Verona, in programma già nei prossimi giorni. La sua presenza per il successivo impegno contro l’Inter, in uno dei big match del campionato, resta invece ancora in dubbio.

Al termine della partita contro la Lazio, in conferenza stampa Antonio Conte aveva commentato con preoccupazione la situazione:

“Oggi è stato espulso anche Mazzocchi e Neres ha un problema alla caviglia, mi auguro non sia niente di male altrimenti sarebbe un’altra tegola che non ne abbiamo bisogno – ha detto il tecnico –. Bisogna capire come risponderemo. Sono fiducioso di un gruppo di ragazzi che credono in ciò che fanno, ed hanno avuto una crescita importante.”

Un’altra tegola per Conte

Per Neres, l’infortunio arriva in un momento in cui Conte sta cercando di gestire un gruppo ristretto di giocatori a causa degli altri impegni ravvicinati della stagione e delle rotazioni ridotte in rosa. La distorsione di caviglia rappresenta un problema che potrebbe costringerlo a saltare più partite del Napoli proprio mentre la squadra affronta un calendario intenso tra Serie A e altri impegni ufficiali.

La speranza, confermano gli operatori sanitari, è che il giocatore possa recuperare rapidamente, considerata la natura della distorsione e i primi segnali incoraggianti dalle terapie iniziate. Il Napoli seguirà con attenzione l’evoluzione del suo percorso riabilitativo per cercare di reinserirlo il prima possibile nelle rotazioni di Conte.