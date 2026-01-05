Inter – Napoli: limitazioni alla vendita dei biglietti, ecco tutte le info

L’incontro di Serie A tra Inter e Napoli, in programma l’11 gennaio 2026 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà soggetto a restrizioni straordinarie nella vendita dei biglietti, come disposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Milano.

Divieto per i residenti in Campania e Genova

Le autorità hanno stabilito il divieto di vendita dei tagliandi a tutti i residenti della regione Campania e della provincia di Genova, anche se in possesso della fidelity card del Napoli. La decisione nasce da una valutazione congiunta dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che hanno segnalato potenziali rischi per l’ordine pubblico legati alla presenza di tifosi ospiti.

Eccezioni per possessori di fidelity card Inter

È stata prevista un’eccezione limitata per i residenti delle zone vietate: potranno acquistare un biglietto solo se sono titolari di una fidelity card dell’Inter, sottoscritta prima di una data specifica (circa metà dicembre 2025), e potranno accedere esclusivamente a settori non riservati alla tifoseria ospite.

Settore ospiti chiuso

Come conseguenza delle misure di sicurezza, il settore ospiti resterà chiuso. Le autorità vogliono così evitare situazioni di tensione tra le tifoserie, considerate ad alto rischio per la rivalità sportiva e i precedenti episodi di scontro.

Tensione tra i tifosi

La decisione ha generato malumori tra i tifosi del Napoli, che ritengono ingiusta la limitazione alla possibilità di seguire la propria squadra in trasferta. Tuttavia, le istituzioni ribadiscono che l’obiettivo primario è garantire la sicurezza pubblica, specialmente in partite dal profilo delicato come questo.