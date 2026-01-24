Dove Vedere Juventus – Napoli a Milano e in Lombardia
Il grande appuntamento di Serie A tra Juventus e Napoli a sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, piattaforma ufficiale per lo streaming di tutte le partite del campionato italiano. Il match sarà visibile in diretta su Smart TV, smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili, offrendo la massima flessibilità agli appassionati.
Dove guardare Juve – Napoli in diretta
Per seguire la partita in TV o streaming, ecco tutte le opzioni disponibili:
-
App DAZN: disponibile su Smart TV, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box, PlayStation e Xbox.
-
DAZN 1 su Sky (canale 214): per chi ha un abbonamento sia a DAZN che a Sky, è possibile attivare Zona DAZN e guardare la partita direttamente dal decoder Sky.
-
Streaming da browser o app mobile: è possibile seguire la gara anche su PC, tablet o smartphone, semplicemente accedendo al sito di DAZN o utilizzando l’app ufficiale.
Guardare Juve – Napoli anche dall’estero
Se ti trovi fuori dall’Italia, potresti riscontrare limitazioni geografiche nello streaming. In questo caso, puoi utilizzare una VPN, come NordVPN, per collegarti in modo sicuro e accedere al tuo abbonamento DAZN italiano.
Consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo per scegliere quella più adatta a te.
Locali a Milano dove vedere Juve – Napoli
Per i tifosi che preferiscono vivere l’emozione della partita in compagnia, molti pub e ristoranti di Milano e del Nord Italia trasmetteranno la sfida in diretta su DAZN. Strumenti come Fanzo possono aiutarti a trovare i migliori locali in zona.
Ecco una selezione di pub, bar e ristoranti consigliati:
Bar e Pub
-
Benza – Via Teodosio 57, Milano
-
Carlsberg Barrio Alto – Via Serio 14, Milano – Prenotazioni: 02 8364 5689
-
Carlsberg OI – Bastioni di Porta Nuova 9, Milano – Tel: 02 655 5560
-
Madera Caffè Paullo – via Manzoni – Paullo tel 348 6767588
-
Amici dello Sport 1.0 – Via Furietti Alessandro, 9/A, Bergamo – Tel: 392 798 6561
Pizzerie e Ristoranti
-
I Capa Tosta Navigli – Alzaia Naviglio Grande 56, Milano – Tel: 02 8941 5910
-
Pizzeria Le Terrazze – Via Orione 2, Mediglia (MI) – Tel: 02 9060 5297
-
Pizzeria Lucia – Via Matteotti 9, Paullo (MI)
-
Manuè Pizzeria – Viale F.lli Kennedy 12, Pedrengo (BG) – Tel: 035 661262
-
Autentiko – Piazzale Arnaldo 15, Brescia / Viale Regina Margherita ang. Via Vicenza, Milano
-
Pizzeria San Ciro – Via Sorbanella 14, Brescia – Tel: 030 3534570
Vuoi segnalare un locale?
Se gestisci un bar, pub o ristorante che trasmette le partite del Napoli e vuoi essere inserito nella lista per i prossimi match, contattaci via email a: amministrazione@casanapoli.net
CASANAPOLI.NET