Dove Vedere Juventus – Napoli a Milano e in Lombardia

dove vedere il Napoli

Il grande appuntamento di Serie A tra Juventus e Napoli a sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, piattaforma ufficiale per lo streaming di tutte le partite del campionato italiano. Il match sarà visibile in diretta su Smart TV, smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili, offrendo la massima flessibilità agli appassionati.

Dove guardare Juve – Napoli  in diretta

Per seguire la partita in TV o streaming, ecco tutte le opzioni disponibili:

  • App DAZN: disponibile su Smart TV, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box, PlayStation e Xbox.

  • DAZN 1 su Sky (canale 214): per chi ha un abbonamento sia a DAZN che a Sky, è possibile attivare Zona DAZN e guardare la partita direttamente dal decoder Sky.

  • Streaming da browser o app mobile: è possibile seguire la gara anche su PC, tablet o smartphone, semplicemente accedendo al sito di DAZN o utilizzando l’app ufficiale.

Guardare Juve – Napoli  anche dall’estero

Se ti trovi fuori dall’Italia, potresti riscontrare limitazioni geografiche nello streaming. In questo caso, puoi utilizzare una VPN, come NordVPN, per collegarti in modo sicuro e accedere al tuo abbonamento DAZN italiano.
Consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo per scegliere quella più adatta a te.

Locali a Milano dove vedere Juve – Napoli 

Per i tifosi che preferiscono vivere l’emozione della partita in compagnia, molti pub e ristoranti di Milano e del Nord Italia trasmetteranno la sfida in diretta su DAZN. Strumenti come Fanzo possono aiutarti a trovare i migliori locali in zona.

Ecco una selezione di pub, bar e ristoranti consigliati:

Bar e Pub

  • Benza – Via Teodosio 57, Milano

  • Carlsberg Barrio Alto – Via Serio 14, Milano – Prenotazioni: 02 8364 5689

  • Carlsberg OI – Bastioni di Porta Nuova 9, Milano – Tel: 02 655 5560

  • Madera Caffè Paullo – via Manzoni – Paullo  tel 348 6767588

  • Amici dello Sport 1.0 – Via Furietti Alessandro, 9/A, Bergamo – Tel: 392 798 6561

Pizzerie e Ristoranti

  • I Capa Tosta Navigli – Alzaia Naviglio Grande 56, Milano – Tel: 02 8941 5910

  • Pizzeria Le Terrazze – Via Orione 2, Mediglia (MI) – Tel: 02 9060 5297

  • Pizzeria Lucia – Via Matteotti 9, Paullo (MI)

  • Manuè Pizzeria – Viale F.lli Kennedy 12, Pedrengo (BG) – Tel: 035 661262

  • Autentiko – Piazzale Arnaldo 15, Brescia / Viale Regina Margherita ang. Via Vicenza, Milano

  • Pizzeria San Ciro – Via Sorbanella 14, Brescia – Tel: 030 3534570

Vuoi segnalare un locale?

Se gestisci un bar, pub o ristorante che trasmette le partite del Napoli e vuoi essere inserito nella lista per i prossimi match, contattaci via email a: amministrazione@casanapoli.net

Barrio Alto Pub
Manuè Pedrengo BG
Madera Paullo
Benza Milano

 

 

