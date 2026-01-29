Un gol, una favola: Antonio Vergara

C’è una notte, prima o poi, che decide chi sei.

Una notte in cui il pallone non è più quello sgonfio tirato contro un muro di periferia, ma diventa il centro del mondo.

Per Antonio Vergara quella notte è arrivata ieri, sotto il cielo del Maradona, nel teatro più grande che ogni bambino napoletano sogna fin da quando gioca per strada: il Napoli, la Champions League, il suo popolo.

Una favola? Sì. Ma una favola vera, sporca di sudore, ferite e rimpianti.

Il Napoli si giocava tutto. Doveva vincere per restare in Champions League, per strappare il pass verso i playoff. E invece si è presentato all’ultimo atto falcidiato dagli infortuni, con tredici assenze, con una squadra ridotta all’osso ma non all’anima. Di fronte c’era il Chelsea. Alla fine il risultato dirà eliminazione, dirà sconfitta, dirà fallimento. Oggi i titoli urlano.

Ma chi era allo stadio, chi ama davvero il calcio, ha visto qualcosa di diverso.

Ha visto nascere una storia.

Antonio Vergara ha 23 anni, viene da Frattaminore e fino a ieri aveva collezionato appena otto presenze tra i professionisti. Otto. In un calcio che paga milioni giocatori senz’anima, lui si è presentato senza paura, con la leggerezza di chi non sa ancora di dover tremare.

E ha inventato calcio.

La giocata arriva come un lampo: una veronica in mezzo a due avversari, il corpo che si piega, il tempo che si ferma, il portiere battuto. Il pallone entra e il Maradona esplode. Non è solo un gol. È magia pura. È bellezza. È la semplicità del pallone che torna a essere ciò che dovrebbe sempre essere.

Per un attimo, Napoli dimentica il risultato.

Per un attimo, il calcio respira.

Antonio segna il suo primo gol in Champions League nello stadio di casa, davanti al suo popolo, in uno stadio intitolato al suo idolo, Diego Armando Maradona. E in quella fisionomia, in quel movimento del corpo, in quella sfida all’impossibile, qualcuno rivede davvero qualcosa di Diego. Non per paragoni blasfemi, ma per istinto. Per coraggio. Per fantasia.

Il Napoli perderà. Uscirà dalla Champions.

Ma quella sera non perde tutto.

Perché forse non è nata una stella, nessuno lo sa. Ma sicuramente è nata un’emozione vera. E in un calcio soffocato da polemiche, VAR, algoritmi e interessi economici, non è poco. È tantissimo.

Questo ragazzo ha avuto la sua occasione solo perché il Napoli era in emergenza totale. Con una rosa al completo, forse, non avrebbe mai visto il campo. Ed è qui che la favola si trasforma in accusa.

Ci lamentiamo da anni che in Italia non nascono più talenti. La verità è più semplice e più crudele: non li facciamo giocare.

Non diamo loro spazio.

Non diamo loro tempo.

Preferiamo nomi esotici, pacchetti di procuratori, giocatori che “tranquillizzano la piazza” e riempiono i social.

Antonio Vergara, a 23 anni, ha giocato 5 partite in Serie A e 3 in Champions League.

In Spagna, un talento con queste caratteristiche ne avrebbe già giocate centinaia.

Al Barcellona non sarebbe una sorpresa. Sarebbe una certezza in costruzione.

E allora la sua storia diventa simbolo.

Simbolo del disastro del calcio italiano.

Perché mentre noi ci interroghiamo da vent’anni su cosa sia andato storto, i bambini che non giocano più in strada, le mamme apprensive, la fisicità del Nord Europa, gli stadi vecchi, gli stranieri, la risposta arriva da un mercoledì sera di gennaio: c’è un tappo che ostruisce il talento.

Vergara dimostra di essere migliore di calciatori pagati fior di milioni. E lo fa con otto presenze. Otto.

Al suo posto, in estate, il Napoli ha speso 25 milioni per un giocatore inadeguato. E questa non è un’eccezione: è la regola.

Il calcio italiano è pieno di storie così. Ragazzi che esplodono tardi, quando altrove sarebbero già leader. Qualcuno scappa.

Qualcuno resta e aspetta. Troppo.

E poi c’è la scena finale.

Quella che rende questa storia impossibile da dimenticare.

Antonio Vergara si presenta ai microfoni con gli occhi lucidi. Gli chiedono cosa abbia provato segnando un gol così bello. E lui, con una semplicità disarmante, risponde:

«Sono dispiaciuto perché il mio gol non è servito al passaggio ai playoff».

Nessuna esaltazione.

Nessuna arroganza.

Solo amore.

Per la maglia.

Per la squadra.

Per Napoli.

Forse dovremmo fermarci un attimo e chiederci cos’è davvero il calcio. Di certo non sono le polemiche quotidiane, non è la tecnologia invocata e poi maledetta, non è il business che soffoca i sogni. Il calcio è questo: un ragazzo che segna sotto casa sua e si dispiace perché non basta.

Ora il calcio italiano si gioca tanto. Forse non tutto, perché nel calcio il “tutto” non esiste.

Ma si gioca la dignità, l’identità, il futuro.

Andremo o no ai Mondiali? Non lo sappiamo.

Sappiamo però che, se vogliamo risalire, dobbiamo ripartire da notti come questa.

Da ragazzi come Antonio Vergara.

Dalla bellezza.

Dalla favola.

E magari, una volta tanto, dal coraggio di crederci davvero.