Finisce 0-2 al Maradona: gli azzurri cadono in casa dopo 16 mesi. Decidono Cancellieri e Basic, Savic para un rigore a Zaccagni

Legge di Sarri: la Lazio espugna il Maradona e rompe l’imbattibilità del Napoli

Finisce con la vittoria degli uomini di Sarri il match delle ore 18 al Maradona. La Lazio batte 2-0 il Napoli e interrompe l’imbattibilità casalinga degli azzurri che durava dall’8 dicembre 2024: 16 mesi fa. L’ultima sconfitta al Maradona era arrivata proprio contro i biancocelesti.

Tabellino Napoli – Lazio

Marcatori: 6’ pt Cancellieri (L), 12’ st Basic (L)

Ammoniti: Lobotka (N), Cataldi (L), Taylor (L), Dia (L)

Note: al 31’ pt Milinkovic-Savic (N) para un rigore a Zaccagni (L)

Arbitro: Luca Zufferli. Assistenti: Lo Cicero-Cecconi. IV uomo: Feliciani. VAR: Di Bello. AVAR: Meraviglia

Primo tempo di marca laziale: Sarri imbriglia Conte

La Lazio parte aggressiva e ordinata, chiude le linee di passaggio al Napoli e riparte con velocità. Al 6’ Cancellieri sblocca su assist di Kenneth Taylor. Gli azzurri faticano a costruire e sbattono sul muro biancoceleste.

Rigore sbagliato: Milinkovic-Savic para Zaccagni, Napoli non rientra

Al 31’ rigore per la Lazio dopo fallo di Lobotka su Noslin. Dal dischetto va Zaccagni, ma Milinkovic-Savic neutralizza e tiene il Napoli sotto. Per il portiere azzurro è il secondo rigore parato in stagione con il Napoli.

Ripresa: il Napoli ci prova, la Lazio chiude i conti

Nella ripresa il Napoli alza il baricentro e prova il forcing, ma lascia spazi. Al 57’ la Lazio raddoppia: lavoro di Noslin, cross di Tavares, Cancellieri manca la deviazione e Basic insacca lo 0-2. I cambi di Conte non incidono: zero tiri in porta per gli azzurri.

Il tabù “Lazio-Maradona” si ripete: come l’8 dicembre 2024

Era dall’8/12/2024 che il Napoli non perdeva in casa. Sedici mesi dopo la storia si ripete con Sarri che firma l’impresa contro il suo passato e rilancia le ambizioni Champions dei biancocelesti.

Classifica e contraccolpi: frenata azzurra, segnale Lazio

Per il Napoli è una frenata pesante: oltre ai tre punti persi, che si sommano ai 2 della scorsa settimana a Parma, c’è lo stop psicologico di una roccaforte che crolla. Per la Lazio sono tre punti che valgono doppio: vittoria di prestigio, rilancio in classifica e conferma che contro le grandi Sarri sa ancora come si fa.

Pagelle con voti di Napoli- Lazio: per gli azzurri solo Savic supera la sufficienza mentre Sarri da lezione di gioco e tattica a Conte

Napoli: Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 5.5, Buongiorno 5.5, Olivera 5; Politano 5.5 [72’ Mazzocchi S.V], Lobotka 5 [63’ Giovane 5.5], Anguissa 5 [46’ Alisson Santos 5.5], Spinazzola 5 [63’ Gutierrez 5.5]; McTominay 5,5, De Bruyne 5 [46’ Elmas 5.5]; Hojlund 5. A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani. All.: Conte 4,5

Lazio: Motta 6.5; Lazzari 6.5 [82’ Hysaj s.v.], Gila 6.5 [61’ Provstgaard 6], Romagnoli 7, Tavares 7; Basic 7.5 [71’ Dele-Bashiru 6], Cataldi 6.5 [61’ Patric 6], Taylor 7; Cancellieri 7.5, Noslin 7, Zaccagni 6 [61’ Dia 6]. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Pedro, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Maldini, Przyborek. All.: Sarri 7.5

Dallo Stadio Diego Armando Maradona è Tutto, a Voi la Linea

giornalista pubblicista