Napoli-Cremonese, ora conta solo blindare il secondo posto: Maradona amaro dopo l’addio scudetto

Stasera ore 20.45, 34ª giornata, Napoli a -12 dall’Inter dopo i ko con Parma e Lazio, ora insidiati dal Milan. Cremonese penultima: al Maradona è l’ultima chiamata per la salvezza

Stasera il Diego Armando Maradona riaccende i riflettori, ma l’atmosfera non è più quella di un mese fa. Alle 20.45 Napoli e Cremonese si affrontano per la 34ª giornata di Serie A 2025-26, con obiettivi diversi e tanta amarezza in casa azzurra.

Il momento del Napoli: dallo scudetto all’assalto Champions

Il Napoli arriva al match con il morale sotto i tacchi. I due passi falsi consecutivi contro Parma e Lazio sono costati carissimo: l’Inter ne ha approfittato infilando due vittorie di fila e ora è scappata a +12. La lotta scudetto è virtualmente chiusa. Come se non bastasse, il Milan ha agganciato gli azzurri al secondo posto. L’obiettivo ora cambia: blindare la Champions diretta e non farsi risucchiare nella bagarre per il quarto posto. Davanti al proprio pubblico, dopo due delusioni, serve solo vincere per non trasformare il finale di stagione in un incubo.

La situazione della Cremonese: ultima chiamata salvezza

Dall’altra parte c’è una Cremonese con l’acqua alla gola. I grigiorossi sono penultimi nella classifica del girone di ritorno con appena 5 punti in 13 partite, a pari merito con l’Hellas Verona. La zona salvezza si allontana e lo scontro del Maradona sa già di ultima spiaggia. Servono punti ovunque per evitare un ritorno immediato in Serie B. Fare risultato a Napoli varrebbe doppio: morale e classifica.

Cosa vale la vittoria

Per il Napoli: vincere significa tenersi stretto il secondo posto e rispedire il Milan dietro. Con l’Inter a +12, lo scudetto è andato. Ma perdere altri punti ora vorrebbe dire rischiare di farsi agganciare anche da Juve e Atalanta nella corsa Champions. Tre punti per ripartire e chiudere bene una stagione che un mese fa sognava altro.

Per la Cremonese:

i 3 punti sarebbero ossigeno puro. Battere il Napoli al Maradona rilancerebbe le quote salvezza e accorcerebbe sulle dirette concorrenti come Lecce e Pisa, ferme rispettivamente a 10 e 6 punti nel ritorno. Anche un pareggio muoverebbe una classifica disperata. Perdere, invece, vorrebbe dire avvicinarsi pericolosamente all’aritmetica retrocessione.

Le chiavi del match

Il Napoli deve scrollarsi di dosso la delusione e ripartire da ritmo e qualità, evitando che il Maradona fischi ai primi errori. La Cremonese sa che un Napoli ferito può essere nervoso: densità, ripartenze e un episodio potrebbero cambiare tutto.

Fischio d’inizio alle 20.45. Napoli per salvare la faccia e il secondo posto, Cremonese per la vita. Al Maradona stasera non ci sono seconde occasioni.

giornalista pubblicista